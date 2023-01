Dead Space Remake 'fa troppa paura giocato di notte': il racconto di uno sviluppatore

Sono elevate le aspettative nei confronti di Dead Space Remake, il rifacimento del celebre capostipite del 2008 che riporterà in scena la serie a 10 anni dall'uscita di Dead Space 3. Ed il survival horror firmato Electronic Arts sembra voler puntare davvero in alto, anche in termini di atmosfera.

Nel corso di un'intervista con PLAY Magazine, il technical director David Robillard ha infatti spiegato che fa una gran fatica a giocare il nuovo Dead Space di notte, definendolo un'esperienza davvero terrorizzante. "Quando lo gioco di notte, non posso farlo con le cuffie, fa fott*****te paura", afferma Robillard, che spiega nel dettaglio perché: "Anche solo per realismo ed atmosfera. Voglio dire, non si tratta solo di visuali, ma anche nel mondo in cui abbiamo gestito suono, ambienti, effetti, situazioni che proveranno a spaventarvi. Tutte queste cose potevano essere fatte anche su PS4, ma non al livello che abbiamo raggiunto oggi. Questi dettagli aggiungono tanto a questo tipo di giochi, e fanno in modo che l'intera esperienza venga su ancora meglio".

Anche il senior producer Phillipe Ducharme ha detto la sua sullo sviluppo di Dead Space Remake, rivelando di aver rigiocato più volte il titolo originale per capire quali fossero i suoi punti di forza e come migliorarlo. "Anche quando abbiamo iniziato il progetto, ho fatto diverse partite al gioco originale per assicurarmi di avere tutto perfettamente chiaro in mente, e l'immersione era uno dei suoi punti focali. Tutto ciò che noi potevamo fare per provare a migliorare quel tipo di immersione lo abbiamo subito messo in pratica", dichiara Ducharme.

I due autori hanno infine confermato che, sebbene la fase iniziale del Remake possa sembrare molto simile all'originale, andando avanti il gioco prende una piega diversa, offrendo obiettivi inediti e mostrando alcuni cambiamenti marcati rispetto a quanto visto nel 2008. A tal proposito, ad esempio, è già stato confermato che i personaggi di Dead Space Remake avranno ruoli espansi rispetto al titolo originale, riservando in questo modo sorprese anche ai fan di lunga data.

In attesa della recensione, il nostro provato di Dead Space Remake vi offre già le nostre prime sensazioni sull'horror firmato EA Motive, che promette di riportare in scena la serie al massimo della forma.