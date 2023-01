Dead Space Remake ha un finale segreto, sbloccabile solo nel New Game Plus

Nel mentre alcuni giocatori si sono già avventurati tra gli oscuri antri della Ishimura con la rottura del day one di Dead Space Remake, EA Motive ci fornisce gli ultimi dettagli sul rifacimento del survival horror prima del suo imminente debutto ufficiale.

Tramite un post Twitter rivolto ad un fan che chiedeva informazioni al riguardo, il team di EA Motive ha confermato che Dead Space Remake includerà il New Game Plus al lancio. I giocatori, quindi, potranno ricominciare la propria partita una volta terminato l'arco narrativo e potranno presumibilmente utilizzare tutto l'equipaggiamento raccolto fino a quel momento. Le novità non si fermano qui, dal momento che il New Game Plus includerà alcune interessanti aggiunte - incluso un finale segreto - che potrebbero incentivare non poco gli utenti ad intraprendere un secondo viaggio nei panni di Isaac Clarke

"Sì, Dead Space avrà il New Game+ al lancio che include: la Tuta avanzata di livello 6, Nuovi Necromorfi nella Variante Fantasma, un Finale segreto", recita il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Al momento non è chiaro in cosa potrebbe consistere il finale segreto del remake. La conclusione del gioco originale andava a fare da ponte per l'inizio del secondo capitolo della serie, e in questo rifacimento potrebbero essere stati introdotti dettagli aggiuntivi che potrebbero ricollegarsi a Dead Space 2 (o magari al suo futuro remake).

In attesa della recensione finale, vi invitiamo a leggere la nostra intervista a EA Motive su Dead Space Remake per scoprire ulteriori dettagli sul lavoro di restauro della serie di Electronic Arts.