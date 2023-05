Dead Space Remake è il primo gioco ad avere una demo a tempo su Steam

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato sulle pagine di Steam. Il client targato Valve ha infatti accolto sulle sue pagine la prima versione di prova a tempo: si tratta del remake del primo Dead Space.

Sebbene questo tipo di demo sia ormai molto diffuso su console e sul client EA Origin, su Steam non era mai arrivato fino ad oggi. In maniera completamente gratuita, tutti gli utenti possono visitare la pagina del prodotto sulla piattaforma e procedere al download dell'intero survival horror di EA Motive, il quale potrà essere giocato per un massimo di 90 minuti. Al termine della prova, i giocatori potranno decidere se procedere o meno all'acquisto, ovviamente mantenendo tutti i progressi registrati durante la demo.

Per invogliare gli utenti all'acquisto, il gioco è anche in sconto e fino al prossimo 29 maggio 2023 potrà essere acquistato con il 20% di sconto: questo significa che ora la versione di base ha un costo di 47,99 euro e quella Deluxe di 55,99 euro.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del gioco e scaricare la versione di prova a tempo:

In attesa di scoprire se la demo arriverà anche sulle console di ultima generazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Dead Space Remake.