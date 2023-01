Dead Space Remake: come farmare crediti e guadagnare denaro

Dopo una lunga attesa, Dead Space Remake è finalmente disponibile per PC e console di nuova generazione. Tutti i giocatori che non hanno mai avuto modo di provare uno dei capolavori del genere, e tutti coloro che vogliono solo rigiocarlo con una veste grafica rinnovata e alcuni elementi aggiuntivi, possono quindi mettere le mani sul gioco.

Nel corso della prima avventura di Isaac Clarke, protagonista di Dead Space, vi ritroverete all'interno di una nave spaziale alla deriva, la USG Ishimura, e dovrete sopravvivere agli attacchi di orrende creature mutanti sfruttando le poche risorse a disposizione. Nelle varie ambientazioni del gioco potrete recuperare alcuni oggetti curativi, ricariche per la stasi e proiettili per le vostre armi, ma la maggior parte di queste risorse dovranno essere acquistate presso una delle stazioni di vendita sparse per la nave. Per farlo dovrete però spendere i crediti, la valuta del gioco, e per aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza diventa quindi fondamentale riuscire ad accumulare una grande quantità di denaro da spendere. Ecco alcuni consigli per farlo velocemente e in maniera efficace e inoltre vi proponiamo anche otto trucchi per sopravvivere in Dead Space.

Uccidere e smembrare le creature

Ogni volta che ucciderete un necromorfo avrete una certa probabilità di ottenere risorse, tra cui anche i crediti. Ricordatevi tuttavia di colpirli sempre con un pestone, anche dopo averli uccisi e anche nel caso in cui avessero già lasciato cadere delle risorse, poiché otterrete una probabilità aggiuntiva di guadagnare oggetti utili, denaro compreso.

Aprire le casse e gli armadietti

Una serie di casse piene di risorse possono essere trovate esplorando a fondo la Ishimura, e rappresentano una delle fonti principali di crediti dell'intero gioco. Potrete aprire le casse che si trovano a terra sparando oppure colpendole con un pestone, mentre gli armadietti che possono essere aperti sono contrassegnati da una caratteristica luce bianca: in questo caso, è sufficiente avvicinarsi e premere il tasto per l'interazione.

Aprire le stanze bloccate

Alcune stanze della nave risultano essere chiuse a chiave, e potranno essere sbloccate solamente trovando e utilizzando degli oggetti speciali piuttosto rari, chiamati Nodi di Potenza. All'interno di queste stanze troverete grandi quantità di proiettili, oggetti curativi e crediti, quindi vale la pena cercare di aprirle tutte per ricavare il massimo bottino possibile.

Vendere gli oggetti non necessari

L'ultimo consiglio potrebbe anche sembrare il più banale di tutti, ma è anche vero che capita molto spesso di accumulare oggetti non utilizzati all'interno dell'inventario - il quale ha anche una capacità limitata. Ecco quindi che, vendendo alle stazioni commerciali gli oggetti che non vi servono, non solo farete spazio nel vostro inventario, ma guadagnerete anche una quantità non indifferente di crediti, che potrete poi spendere in altre risorse.

Nel caso in cui, anche seguendo questi consigli, doveste ritrovarvi a corto di munizioni - situazione che si ripropone di frequente soprattutto ai livelli di difficoltà più alti - potrebbe tornarvi molto utile sapere come risparmiare proiettili in Dead Space Remake.