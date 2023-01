Dead Space Remake: guida al New Game Plus, come si sblocca?

Come confermato dalla nostra recensione di Dead Space Remake, l'iconico survival horror di Electronic Arts ha compiuto un ritorno trionfale, permettendo ai fan di rivivere il classico originale del 2008 in chiave moderna, graziato da una lunga serie di migliorie ludiche, tecniche e narrative.

Questi perfezionamenti sono collegati anche alla modalità New Game Plus, disponibile subito al lancio. Sbloccarla è semplice: come di consueto nei giochi che la offrono, il New Game Plus si sblocca completando l'avventura principale per la prima volta (ecco a tal proposito quanto dura e quanti capitoli ha Dead Space Remake). Iniziare una seconda partita tramite questa opzione permette di ricominciare il gioco con tutti i progressi registrati nella prima run: crediti, armi, potenziamenti e tute avanzate ottenuti in precedenza sono a vostra disposizione, pronti per essere recuperati al primo negozio che incontrerete giocando in New Game Plus.

In aggiunta, per la vostra seconda avventura verrete ricompensati con bonus aggiuntivi quali 10 Nodi per il potenziamento, 50.000 crediti e nuovi documenti testuali, oltre a poter sbloccare la Tuta di Livello 6. E non è ancora finita: come confermato dagli sviluppatori su Twitter, il New Game Plus offrirà un finale alternativo di Dead Space pensato appositamente per questa opzione di gioco, oltre a nuove varianti di Necromorfi definite "Phantom".

Considerata la mole di contenuti aggiuntivi pensati da EA, vale senza dubbio la pena rigiocare Dead Space Remake in New Game Plus, così da scoprire ulteriori sorprese nell'avvincente survival horror disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.