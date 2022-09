Dead Space, il remake inquieta nei nuovi screenshot: EA promette 'grafica spaccamascella'

A poche ore di distanza dalle indiscrezioni che suggeriscono la pubblicazione di un nuovo gameplay di Dead Space remake ad ottobre, la pagina ufficiale del gioco diventa disponibile sui lidi di Microsoft Store.

Sembra dunque che qualcosa si stia effettivamente muovendo dietro le quinte di Electronic Arts, con il team del survival horror in fermento per il futuro debutto dell'avventura. In attesa di scoprire quali novità porteranno con sé le prossime settimane, iniziamo col segnalare la pubblicazione di una nuova serie di screenshot dedicati al rifacimento di Dead Space. Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini aprono una piccola finestra sugli orrori che attendono i giocatori a bordo della USG Ishimura.



Più inquietanti che mai, i Necromorfi si apprestano a tormentare lo sfortunato Isaac Clarke, impegnato nella ricerca dell'amata Nicole, dispersa a bordo della fregata spaziale. Per riportare in vita la vicenda, Electronic Arts promette una "grafica spaccamascella" e un comparto audio carico di suggestioni, il tutto condito da un gameplay migliorato, ma comunque fedele al feeling dell'originale Dead Space.



In attesa di poter vestire nuovamente i panni del tormentato Isaac, EA Motive promette una totale assenza di caricamenti dal remake di Dead Space, in arrivo in esclusiva su PC, PS5 e Xbox Series X|S.