Dead Space Remake molto lontano dall'uscita? Parla Electronic Arts

L'annuncio del remake del primo Dead Space è stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori. In sviluppo presso EA Motive, la reinterpretazione della terrificante avventura dell'ingegnere Isaac Clarke sulla Ishimura sarà un progetto solo next-gen ed arriverà su PS5 e Xbox Series X/S oltre che su PC.

Tuttavia finora Electronic Arts non ha mai fornito indizi chiari sulla finestra di lancio per il ritorno della serie dopo anni di assenza. Anzi, i fan devono tenersi pronti ad aspettare anche a lungo prima di poter giocare la reinterpretazione del primo capitolo. Durante una conference call con gli azionisti il CEO di EA Andrew Wilson è intervenuto sulla questione lasciando intendere che è ancora troppo presto per avere maggiori informazioni sul gioco e sul suo periodo di uscita. "Non c'è molto altro per ora da condividere sulla questione. Lo sviluppo non è ancora a fuoco, ma lo studio ci sta lavorando", questo il breve commento di Wilson su Dead Space Remake, svelando un piccolo retroscena su questo nuovo progetto per chiudere sull'argomento: "Posso dirvi che per noi è stato uno dei titoli più richiesti in assoluto, forse subito dopo Skate, altra serie di cui abbiamo annunciato il ritorno".

Bisognerà dunque armarsi di santa pazienza prima di avere conferme più certe riguardo quando sarà possibile giocare la già attesa avventura horror. Nel frattempo vi ricordiamo che Dead Space Remake è prodotto dal direttore di Assassin's Creed Valhalla. I fan nel frattempo si sono già messi a caccia di qualunque possibile indizio sul gioco, scoprendo un simbolico tributo alla serie sul sito ufficiale di Dead Space Remake.