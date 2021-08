Dead Space Remake si mostra per la prima volta: gameplay e immagini

Durante il mini-evento del 31 agosto, Philippe Ducharme e Roman Campos-Oriola di Motive Studio sono intervenuti per mostrare delle scene e delle immagini di Dead Space, tratte da una build che i due sviluppatori hanno tenuto a descrivere come estremamente preliminare e ben lungi dal potersi definire completa.

Con il remake di Dead Space, l'obiettivo degli sviluppatori canadesi è quello di rimanere estremamente fedeli allo spirito del materiale originale, pertanto in segno di rispetto nei confronti dei fan hanno già voluto offrire un assaggio del loro lavoro. Fin dalla fase iniziale, hanno collaborato con un gruppo di giocatori hardcore che non hanno mai smesso di mostrare tutto il loro amore nei confronti della serie, in modo da fare il miglior lavoro possibile. Due dei membri di quello che è stato chiamato "community council" sono stati ospiti della trasmissione.

Dopo aver presentato, tramite una sequenza di istantanee, il processo di creazione dei nuovi ambienti, i conduttori della trasmissione ci hanno portato a bordo della Ishimura con una breve sessione di gameplay in real-time (il gioco è mosso dall'ultima iterazione del Frostbite) tratta da una build nelle prime fasi di pre-produzione, che ci ha concesso di vedere in azione anche Isaac Clarke. Grande risalto è stato dato al sistema di illuminazione, che contribuisce a ricreare l'atmosfera caratteristica della produzione. Non è mancata neppure un'immagine comparativa che ha mostrato l'incredibile salto tecnico compiuto grazie alle nuove tecnologie a disposizione. È stato inoltre ribadito che l'intera esperienza sarà priva di interruzioni, quindi ripresa come un unico lungo piano sequenza come God of War.

La seconda parte del livestream è stata dedicata al funzionamento del sistema di smembramento (caratteristica di gameplay distintiva dell'originale), che verrà aggiornato con una nuova tecnologia per risultare ancora più precisa ed appagante. I nemici verranno smembrati in maniera realistica, come ha dimostrato un modello di Necromorfo osservato da vicino.

Un altro spezzone di gameplay ha inoltre confermato l'introduzione delle sezioni a gravità zero, assenti nell'originale e aggiunte solamente a partire dal secondo capitolo. Stando agli sviluppatori, queste aree miglioreranno il gameplay del classico offrendo nuovi modi per spostarsi nelle ambientazioni, oltre che nuove sfide e sorprese che stupiranno anche i fan storici. Dopo aver ribadito nuovamente che le microtransazioni non saranno presenti, hanno spiegato che la storia, pur rimanendo fedele nella struttura e nello svolgimento, vedrà degli aggiornamenti che porteranno ad un approfondimento di alcuni personaggi. Inoltre, Isaac Clarke avrà una voce (quella di Gunnar Wright), che nella trilogia originale acquisì solamente a partire dal secondo episodio.

Dead Space Remake è in via di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Come prevedibile, la finestra di lancio non è stata rivelata durante l'evento e risulta essere ancora ignota.