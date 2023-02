'Dead Space Remake è nato principalmente per i fan', spiegano gli sviluppatori

Mentre Dead Space Remake viene premiato da EDGE come titolo di punta del periodo gennaio-febbraio, gli sviluppatori di EA Motive hanno pubblicato un nuovo post sul proprio blog in cui hanno spiegato ai fan i segreti dietro il processo creativo che ha portato alla nascita dell'apprezzatissimo titolo.

Il team - che peraltro è lo stesso che ha realizzato Star Wars Squadrons - ha rivelato di aver iniziato a pensare ai primi concept durante una sessione di brainstorming con le figure di spicco dello studio, tra cui troviamo anche Mike Yazijian, art director di alcune sezioni di Dead Space 2. Yazijian voleva fortemente un nuovo Dead Space, ed è proprio da lui che è arrivata la spinta principale per la realizzazione di questo progetto, che ha potuto contare sul contributo di diversi nuovi sviluppatori entrati in Motive specificatamente per lavorare su Dead Space. Si è trattato insomma di un "progetto realizzato dai fan e per i fan".

Il progetto si è sviluppato come accogliente per i giocatori di vecchia data, che hanno potuto apprezzare il titolo con una veste tecnica del tutto nuova, ma anche per i neofiti, a cui sono stati riserviti easter egg particolari, nuove sorprese e sezioni della lore.

Il team, ad ogni modo, sembra essere già proiettato verso il futuro. Tramite dei sondaggi sottoposti di recente alla community, EA ha già cominciato a tastare il terreno per la possibile uscita di Dead Space Remake 2 e 3.