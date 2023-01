Dead Space Remake: il New Game Plus confermato ufficialmente da EA

Con il debutto di Dead Space Remake fissato al sempre più vicino 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Electronic Arts diffonde gli ultimi dettagli sull'atteso rifacimento dello storico primo episodio della serie, che si prospetta ricco di contenuti già dal day one.

Durante un'intervista con Inverse, il senior writer Jo Berry ha confermato ufficialmente che Dead Space Remake avrà il New Game Plus, e che i giocatori "beneficeranno sicuramente dall'esplorare una seconda volta l'USG Ishimura". Berry non ha spiegato maggiormente nel dettaglio se il New Game Plus offrirà caratteristiche aggiuntive o modifiche rispetto alla prima partita, ma indubbiamente la presenza di questa apprezzata feature farà felici tutti quei giocatori pronti ad immergersi più volte all'interno dell'esperienza horror sviluppata da EA Motive.

Sempre nel corso della stessa intervista, il realization director Joel MacMiller ha rivelato che l'interfaccia della mappa di Dead Space Remake sarà in 2D, abbandonando dunque il 3D utilizzato nel gioco originale e rendendola in questo modo più facile da comprendere per tutti gli utenti. E' dunque tutto pronto per immergersi nuovamente negli orrori della Ishimura nei panni di Isaac Clarke, rivivendo in chiave moderna uno dei più apprezzati survival horror della generazione PS3 e Xbox 360.

A tal proposito, è già online il trailer di lancio di Dead Space Remake, che ci offre un ultimo assaggio del lavoro svolto da EA Motive in attesa del debutto sul mercato.