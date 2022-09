Dead Space Remake non avrà caricamenti: 'Sarà un unico piano sequenza', dice EA Motive

Cresce l'attesa per il ritorno di Dead Space, con il remake del gioco originale previsto per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Con il debutto sul mercato sempre più vicino, Electronic Arts e Motive Studio cominciano a rivelare maggiori dettagli su cosa attendersi dal gioco completo.

Oltre ad aver svelato quali sono i tre punti chiave dello sviluppo di Dead Space Remake, gli autori confermano un altro interessante particolare: il gioco non avrà alcun tipo di caricamenti durante tutta la durata dell'avventura e sarà quindi realizzato in un singolo, lunghissimo piano sequenza. Unica eccezione, ovviamente, in caso di morte prematura del protagonista Isaac Clarke.

"Stiamo creando il gioco intero come un unico piano sequenza. Dal punto in cui inizierete il gioco fino al momento in cui lo finirete, non ci staranno stacchi di telecamera o schermate di caricamento, a meno che non moriate", spiega EA Motive in un post sul proprio blog ufficiale. Confermato inoltre che la mappa dell'USG Ishimura è ora totalmente interconnessa, garantendo in questo modo la massimo libertà d'esplorazione ai giocatori.

Intanto, stando alle parole del noto insider Tom Henderson, emergono buone sensazioni dalla prova di Dead Space Remake a porte chiuse, con l'arrivo di un ricco video-gameplay previsto per la metà di ottobre.