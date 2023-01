Dead Space Remake, novità per la mappa: l'interfaccia sarà interamente in 2D

Uno degli aspetti meno convincenti dell'originale Dead Space del 2008 era l'interfaccia della mappa nei menù di gioco: sebbene si trattasse di un aspetto minore dell'iconico survival horror di Electronic Arts, diversi giocatori all'epoca trovarono la sua impostazione tridimensionale confusionaria e in generale scomoda da utilizzare.

In Dead Space Remake anche questo piccolo ma prezioso dettaglio verrà rinnovato: nel corso di un'intervista con il portale Inverse, il realization director Joel MacMillan ha confermato che nel nuovo gioco la mappa verrà riproposta interamente in 2D, abbandonando dunque le tre dimensioni e rendendola in questo modo più immediata da comprendere.

"Guardando al passato, c'era un poco di frustrazione su come controllare la mappa originale oppure su come comprenderla al volo. Dovevi ruotarla spesso per capire quale fosse la miglior angolazione per vedere dov'era il tuo personaggio e dove dovevi andare. Abbiamo semplificato tutto ciò anziché ampliarlo, così da perfezionarne chiarezza e leggibilità", dichiara MacMillan sulla questione.

La mappa 3D era in ogni caso una caratteristica peculiare del Dead Space originale, che lo distingueva dai molti altri esponenti del genere contemporanei che puntavano ancora su interfacce semplici e meno complesse. Questo cambiamento nel remake, tuttavia, dovrebbe rendere molto più semplice navigare attraverso gli scenari ed avere sempre ben chiara la nostra posizione all'interno dell'Ishimura.

Con l'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S fissata al prossimo 27 gennaio, è già online il trailer di lancio per Dead Space Remake, che ci offre un ultimo assaggio degli orrori rinnovati da EA in attesa del lancio sul mercato. In attesa della recensione, la nostra prova di Dead Space Remake vi offre le nostre prime impressioni approfondite su questo atteso ritorno.