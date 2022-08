Dead Space Remake, nuove informazioni a settembre: la stampa potrà provarlo?

Sono passati già tre mesi dall'ultima volta che abbiamo visto in azione il remake di Dead Space. In quell'occasione, i ragazzi di EA Motive hanno la data di lancio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma purtroppo da allora l'horror non si è più fatto vedere.

A dare retta a ciò che si sente in rete, dovremo attendere qualche altra settimana per saperne di più. Secondo alcune fonti del noto insider Tom Henderson, Electronic Arts starebbe organizzando un nuovo evento in presenza dedicato alla stampa e ai content creator. L'incontro dovrebbe prevedere una presentazione per gli invitati, la possibilità di porgere delle domande direttamente agli sviluppatori e una sessione hands on. Ai partecipanti dovrebbe anche essere concessa l'opportunità di registrare le sessioni di gioco, presumibilmente per ricavarne delle anteprime per i propri spettatori.

Henderson, in ogni caso, afferma di non conoscere i dettagli sull'embargo, dunque non è noto quanto tempo dopo l'evento sarà possibile condividere le informazioni e il materiale acquisito. Ci teniamo a precisare che non siamo in grado di confermare la soffiata dell'insider, sebbene appaia plausibile. La data di lancio di Dead Space Remake è fissata al 12 gennaio 2023, dunque i tempi sembrano ormai maturi per un evento stampa con tutti i crismi. Il gioco, tra l'altro, ha raggiunto la fase Alpha già da diverse settimane.