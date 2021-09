Dead Space Remake: nuove sequenze non prima del 2022, parla EA Motive

Dead Space Remake riporterà in scena l'amata serie survival horror di Electronic Arts dopo quasi un decennio di assenza. Attualmente però non è ancora chiaro quando sarà possibile mettere le mani sopra il rifacimento della prima avventura di Isaac Clarke, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox One.

In termini di sequenze video il gameplay di Dead Space Remake è stato mostrato per la prima alla fine di agosto tramite una build dei lavori ancora in pre-produzione. A quanto pare quel trailer sarà l'ultima testimonianza filmata del nuovo Dead Space per un po' di tempo: attraverso un post su Reddit, il community manager di EA Motive, Caden House, ha infatti rivelato che non verrà mostrato più nulla del gioco fino al 2022. Il motivo è semplice: i lavori sono ancora nelle fasi iniziali.

"Quanto vi abbiamo mostrato era tratto da lavori in corso, ciò significa che stiamo lavorando su aspetti come la tuta di Issac, l'estetica e gli ambienti dell'Ishimura", spiega House, che prosegue: "Lavoreremo a testa bassa sul gioco d'ora in avanti, prendendoci del tempo per riorganizzare tutti i pensieri, idee e suggerimenti che tutti voi avete condiviso con noi. Non vediamo l'ora di mostrarvi l'anno prossimo, quando saremo più avanti nello sviluppo, come ci avrete aiutato a plasmare il gioco".

Bisognerà quindi portare molta pazienza prima di rivedere in azione il titolo, magari in uno stato assai più avanzato rispetto a quanto mostrato fino ad ora. Nel frattempo è stato confermato che Dead Space Remake avrà smembramenti avanzati e sezioni a gravità zero.