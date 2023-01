Dead Space Remake: un obiettivo nascosto anticipa la possibile presenza di più finali

Le ultime notizie su l'ultima produzione di EA Motive in arrivo nei prossimi giorni hanno permesso di scoprire che vi saranno paura e tensione per arrivare al platino di Dead Space Remake, complice l'impossibilità di raggiungere l'ambito obiettivo con una singola run. Eppure, i trofei di Dead Space Remake hanno permesso di scoprire tanto altro.

Nel dettaglio, le ultime scoperte relative agli obiettivi di Dead Space Remake avrebbero confermato la presenza di un finale alternativo. Sembrerebbe, infatti, che uno degli obiettivi segreti (in particolare "Reunion") permetterà di "vedere il finale alternativo in qualsiasi modalità di difficoltà". Si tratta indubbiamente di una notizia più che positiva per i fan del brand e non solo, complice la necessità di rigiocare il titolo con il New Game + al fine di ottenere il trofeo di platino.

Non si sa quanti finali siano presenti nella versione completa del gioco, nonostante la descrizione di "Reunion" sia più che sufficiente per sapere che in Dead Space Remake saranno presenti almeno due finali differenti. Dunque, al di là del già conosciuto ai più finale del primo capitolo, le sorprese in serbo per i giocatori saranno differenti, andando persino a rinnovare l'esperienza sul fronte narrativo.

Di che finale si tratta? Non vi sono informazioni al riguardo, il che lascia aperta la questione fino all'arrivo del lavoro di EA Motive sul mercato. La data d'uscita è ormai alle porte, seppure gli utenti Xbox abbiano già potuto effettuare il pre-load di Dead Space Remake con largo anticipo rispetto al day one.