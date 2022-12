Dead Space Remake, un orrore senza fine: il video gameplay mostra i primi 18 minuti

Tra poco meno di due mesi assisteremo all'attesissimo ritorno di Isaac Clarke con Dead Space Remake: per ingannare l'attesa, ecco il nuovo video gameplay confezionato da EA Motive per mostrarci i primi 18 minuti dello splatter horror.

L'ultima sequenza di gioco propostaci dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts e dalla redazione di IGN.com ci mostra l'arrivo di Isaac Clarke sulla USG Ishimura, facendoci rivivere gli attimi di terrore provati dal nostro alter-ego una volta scoperto di essere finito in un vero e proprio girone dantesco popolato da creature sanguinarie e mostri d'ogni sorta.

In questa sua versione attualizzata, l'horror culto ideato da Glen Schofield (l'autore della nuova esperienza sci-fi a tinte splatter The Callisto Protocol) ambisce a ridefinire ancora una volta i canoni del genere grazie a tantissime innovazioni che, però, non snatureranno la storia e il gameplay originari.

Il filmato ci permette di apprezzare il lavoro svolto dal team di Montreal nella riformulazione completa del sistema di illuminazione, come pure nella ricostruzione dell'intero comparto audio: non mancheranno poi numerose migliorie al sistema di combattimento, all'IA nemica e ai movimenti del proprio alter-ego (specie per quanto concerne le fasi di gameplay a gravità zero, totalmente riscritte).

Il lancio di Dead Space Remake è previsto per l'ormai non troppo lontano 27 gennaio su PC e in esclusiva su console Sony e Microsoft di nuova generazione, quindi solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto completo della nostra ultima prova di Dead Space Remake tra paura e tensione alle stelle.