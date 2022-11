Dead Space Remake, l'orrore ha delle voci: svelato il cast dei doppiatori originali

Attraverso l'account Instagram thebench, i ragazzi di EA Motive hanno svelato il cast dei doppiatori che presteranno la loro voce ai personaggi del remake di Dead Space, atteso sugli scaffali di tutto il mondo per il prossimo mese di gennaio.

Sapevamo già da tempo del ritorno di Gunner Wright nei panni di Isaac Clarke, il quale potrà finalmente parlare. Il protagonista della serie, ricordiamo, era completamente muto nel primo episodio del 2008, ma i creatori del remake hanno deciso di cambiare questo aspetto della produzione e di donare la parola all'ingegnere della USG Kellion nel rifacimento della sua prima orrida avventura. Chi meglio, dunque, dello stesso doppiatore che gli ha donato la voce anche in Dead Space 2 e 3?

Il resto del cast originale è invece stato svelato ufficialmente nella giornata di ieri. Nicole Brennan, la fidanzata di Isaac, sarà interpretata nuovamente da Tanya Clarke, di ritorno dalla serie originale e vista pure in Banshee. Zach Hammond, Chief Security Officer della squadra inviata sull'USG Ishimura per una riparazione d'emergenza, parlerà con la voce dell'ex atleta NHL Anthony Alabi, che ha partecipato pure a Shameless e Family Reunion. Brigitte Kali Canales (conosciuto per la Rachel di Fear of the Walking Dead e la Trace Martez di Star Wars: The Clone Wars e The Bad Batch) sarà la computer specialist Kendra Daniels, mentre lo scienziato Challus Mercer sarà interpretato da Faran Tahir, già visto in Star Trek nei panni del Capitano Robau. Dirigetevi alla fonte per ascoltare un estratto della loro interpretazione.

La voci del cast anglofono potranno essere ascoltate solamente da coloro che imposteranno il gioco in lingua originale, dal momento che è stato già ampiamente confermato che il remake di Dead Space sarà doppiato anche in italiano. Il nome dei nostri interpreti, tuttavia, non è ancora stato reso noto.

Voi come giocherete al remake di Dead Space? In italiano o in lingua originale? Il lancio, ricordiamo, è previsto per il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, fino ad allora l'account companion thebench svelerà altri 8 "segreti" sul gioco.