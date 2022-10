Dead Space Remake, certi orrori non finiscono: ecco il nuovo Gameplay Trailer!

L'attesa per il video gameplay di Dead Space Remake è finita. EA Motive ha appena pubblicato le nuove, spaventose scene ingame confezionate per offrirci un importante assaggio della riedizione attualizzata del kolossal horror.

Le sequenze di gameplay proposteci dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts ci riportano idealmente tra gli angusti corridoi della USG Ishimura per farci rivivere il terrore provato da Isaac Clarke nella speranza di sopravvivere alle mostruose entità che infestano l'astronave mineraria.

La versione attualizzata dell'horror culto ideato da Glen Schofield promette di offrire un'esperienza grafica, ludica e strettamente contenutistica ricostruita da zero, con tantissime innovazioni che puntano a rendere l'avventura a tinte splatter ancora più profonda, coinvolgente e, per questo, spaventosa. Tra gli interventi compiuti dal team di Montreal è impossibile non citare l'adozione di un sistema di illuminazione iperrealistico e la ricostruzione dell'intero comparto audio, come pure l'introduzione di nuovi contenuti e di tantissime migliorie legate al sistema di combattimento, ai movimenti dell'eroe e all'IA nemica.

La commercializzazione di Dead Space Remake è prevista per il 27 gennaio 2023 su PC e in esclusiva su console Sony e Microsoft di nuova generazione, quindi solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al nuovo video, avete già dato un'occhiata agli ultimi, terrorizzanti screenshot di Dead Space Remake?