Dead Space Remake, ottimi numeri su Steam al lancio

Dopo la rottura del day one di Dead Space Remake in alcuni paesi, giungono finalmente notizie positive per gli sviluppatori del gioco. Stando alle informazioni condivise dal noto portale SteamDB, il titolo sta registrando ottimi numeri su PC.

Gli ultimi dati disponibili parlano di circa 25.084 utenti attivi contemporenamente a poche ore dall'uscita del gioco, dei numeri di gran lunga molto più grandi di quelli registrati da qualsiasi altro capitolo della serie. Parliamo tra l'altro di dati assolutamente parziali, dato che non tengono conto degli utenti di Dead Space Remake attualmente attivi su EA Play e sull'Epic Game Store.

Proprio a causa della disponibilità del gioco su diverse piattaforme, può essere difficile capire scegliere qual è la versione migliore a livello tecnico. Per questo motivo, vi abbiamo proposto un video comparitivo di Dead Space Remake che, siamo sicuri, vi aiuterà a fugare qualsiasi dubbio legato alle performance del titolo horror.

Ad ogni modo, sembra che giocare all'horror targato EA motive di notte sia altamente sconsigliato, parola degli sviluppatori. Durante una recente intervista concessa a PLAY Magazine, il technical director David Robillar ha rivelato di essere rimasto terrorizzato dalle sue sessioni notturne di Dead Space Remake, grazie a tutte le migliorie offerte dai dispositivi di ultima generazione, capaci di creare atmosfere davvero spaventose.