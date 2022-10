Dead Space Remake: preordinabile la Collector's Edition con il casco indossabile di Isaac

Dead Space Remake è tornato a mostrarsi con il nuovo Gameplay Trailer, e i fan più accaniti della serie survival horror che non vedono l'ora di vestire nuovamente i panni di Isaac Clarke potranno mettere le mani sulla Collector's Edition del rifacimento curato da EA Motive.

Distribuita da Limited Run Games, la Collector's Edition di Dead Space Remake include, oltre ad una copia fisica del gioco, una serie di oggetti da collezione che gli appassionati del franchise non vorranno perdersi. Tra questi sono inclusi una riproduzione del caso indossabile di Isaac Clark, delle stampe, il CD della Soundtrack e molto altro. Di seguito vi riportiamo l'elenco integrale dei contenuti inclusi:

Copia fisica di Dead Space su PS5 e Xbox Series X|S (la versione PC include un codice digitale Origin);

Collector's Box di Dead Space;

Elmo di Isaac - Casco indossabile full size con luci funzionanti;

CD della sountrack di Dead Space;

Litografia;

Quattro mini poster;

Stemma della Ishimura;

Spilla Marker;

Statua in metallo Marker da 4 pollici;

SteelBook di Dead Space.

La Collector's Edition di Dead Space Remake è ora preordinabile sul sito di Limited Run Games al prezzo di 274,99 dollari. Come specificato dal distributore, gli oggetti inclusi in questa edizione arriveranno in un secondo momento rispetto all'uscita del gioco (naturalmente la copia fisica del gioco arriverà puntuale il 27 gennaio 2023, giorno di lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S).