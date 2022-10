Dead Space Remake in preordine su Amazon: errore di prezzo per l'edizione Xbox

Dead Space è un gioco horror di sopravvivenza, sviluppato da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts. Il remake dell'omonimo gioco del 2008 sviluppato da EA Redwood Shores, l'uscita è prevista per il 27 gennaio 2023 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. È la prima uscita della serie Dead Space da Dead Space 3 del 2013.

Il gioco è preordinabile su Amazon al prezzo di 59,99 euro per Xbox Series X o 79,99 euro per PS5, l'edizione Xbox indica come titolo la versione "PCWin", la copertina però è quella per Xbox Series X. Molto probabilmente si tratta di un errore di prezzo, se siete interessati all'edizione per la console di Microsoft vi consigliamo di procedere al preordine, monitorando l'ordine nelle prossime settimane per controllare se Amazon correggerà il titolo del gioco.

In caso Amazon dovesse modificare la copertina del preordine con quella per l'edizione PC, sarà semplicissimo cancellare il preordine in completa autonomia.

Di seguito i link ai preordini:

- PS5

- Xbox Series X

Dead Space rimane fedele all'emozionante visione del gioco originale, offre un audio migliorato e una grafica nitida e straziante, accuratamente reinventata per evocare un nuovo livello di immersione e qualità. Tra le novità introdotte dal team di Montreal, segnaliamo l'adozione di un sistema di illuminazione realistico e la ricostruzione dell'intero comparto sonoro, l'introduzione di molti nuovi contenuti e di parecchie novità legate al sistema di combattimento.