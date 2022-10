Dead Space Remake in preordine a prezzo scontato per Xbox Series X

In attesa del lancio, previsto per il 27 Gennaio 2023, su eBay troviamo uno sconto molto interessante sul preorder di Dead Space Remake per Xbox Series X, che permette di prenotare l'atteso titolo a prezzo ridotto.

Nella fattispecie, Gamesemovieshop propone la seguente promozione:

Dead Space Remake (Xbox Series X) - Gioco in italiano in prevendita: 49,80 Euro

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è indicata solo su cinque unità, e ne sono stati venduti già sette, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il venditore garantisce la consegna subito dopo il lancio, ed accetta come metodo di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per il rimborso invece viene dato un limite di 30 giorni, con l'acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell'oggetto.

In termini di affidabilità, invece, Gamesemovieshop ha il 99,6% di feedback positivi, a fronte di oltre 8mila recensioni.