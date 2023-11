Dead Space Remake, a questo prezzo non potete lasciarvelo scappare

Dead Space Remake è un gioco survival horror, pubblicato da Electronic Arts e sviluppato da Motive Studio, è il remake dell'omonimo gioco uscito nel 2008 per Xbox 360 e PS3. L'uscita del Remake per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S è avvenuta il 27 gennaio 2023. È la prima uscita della serie Dead Space da Dead Space 3 del 2013.

Il gioco è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 34,99 euro per Xbox Series X o per PS5, invece di un prezzo di listino di 79,99 euro (sconto di 45 euro), se attendavate un corposo calo di prezzo, vi consigliamo di non esitare ad ordinarlo, il prezzo potrebbe risalire da un momento all'altro. Le versioni digitali del gioco sono acquistabili nei relativi store ad un prezzo più elevato.

Di seguito i link alle offerte:

- PS5

- Xbox Series X

Dead Space rimane fedele alla versione originale, con l'aggiunta di nuovi filmati, una trama ampliata e più dettagliata, un audio molto più realistico ed una grafica molto più nitida, che porta l'immersione a nuovi standard qualitativi per la serie. Il tem di Montreal che ha lavorato allo sviluppo, ha dedicato molto tempo al miglioramento del sistema di illuminazione, ora estremamente più realistico, e al sistema di combattimento, ricco di novità molto interessanti.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!