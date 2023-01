Dead Space Remake e i problemi su PC e PlayStation 5: EA lavora per risolverli

Con un messaggio condiviso sulle pagine del subreddit della serie di Dead Space, i curatori del Supporto Ufficiale di EA confermano di essere a conoscenza dei problemi grafici di Dead Space Remake con la Patch Day One e spiegano di essere al lavoro per risolverli, specie per quanto concerne il VRS su PC e PS5.

"Il team sta lavorando a una patch che migliorerà la situazione e risolverà il problema emerso su PlayStation 5", esordisce il messaggio condiviso dal Supporto di Electronic Arts per informarci, appunto, dell'arrivo a breve di questo aggiornamento che dovrebbe risolvere i fastidiosi problemi visivi segnalati in questi giorni soprattutto su PS5, come gli artefatti grafici emersi in determinate zone della USG Ishimura.

Il Supporto Ufficiale di EA riferisce inoltre che la patch in questione introdurrà un'opzione su PC che consentirà ai giocatori di disabilitare il VRS su PC. In questo modo, gli utenti che dovessero riscontrare dei problemi più gravi o incappare in glitch più frequenti nel rendering dell'astronave che fa da sfondo all'odissea spaziale di Isaac Clarke potranno disattivare il Variable Rate Shading e limitare, così facendo, l'insorgere di questi bug.

Nel fornire questo aggiornamento, i curatori del Supporto di EA spiegano altresì che i lavori su questa patch sono ancora in corso e che, proprio per questo, per il momento preferiscono non fornire indicazioni sulle tempistiche di lancio.

Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Dead Space Remake.