Dead Space: il remake è prodotto dal direttore di Assassin's Creed Valhalla

Dead Space è sviluppato da EA Motive, ma chi c'è a capo del progetto? Grazie a LinkedIn scopriamo che il Game Director di Dead Space è Eric Baptizat, vetrano di Ubisoft che è entrato a far parte dello studio Electronic Arts all'inizio del 2021.

Eric Baptizat ha ricoperto il ruolo di Game Director per Assassin's Creed Valhalla ed ha lavorato come game designer per Assassin's Creed Black Flag, Unity e Origins. Altri lavori includono giochi come Shaun White Skateboarding e Surf's Up. EA Motive include nel suo staff anche altri ex nomi di Ubisoft come il direttore creativo Roman Campos-Oriola (For Honor) e il Senior Producer Philippe Ducharme (Watch Dogs Legion). Lavorano al gioco anche l'art director Michael Yazijian (Dead Space 2) e Dino Ignacio, UI Designer dei primi tre Dead Space, spazio anche a ex membri di BioWare che hanno cambiato studio per dare il proprio supporto a Dead Space.

Il remake di Dead Space è stato annunciato a fine luglio durante l'evento EA Play, il gioco è in sviluppo presso EA Motive esclusivamente per PC e console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo sapevate? Un tributo a Dead Space è presente sul sito ufficiale della serie, per rendere omaggio ad uno dei giochi horror più amati di sempre.