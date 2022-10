Dead Space Remake alla prova: il ritorno di Isaac Clarke è pura tensione

Con EA Motive impegnata a mostrare l'ultimo video gameplay esteso di Dead Space Remake, la nostra redazione ha potuto finalmente provare la versione attualizzata dell'iconico horror ideato da Glen Schofield, e siamo pronti a raccontarvi tutte le nostre impressioni: è un concentrato di pura tensione!

Il nuovo contatto con il Remake di Dead Space ci ha permesso di sbirciare tra le pieghe del grande lavoro svolto dalla sussidiaria canadese di Electronic Arts per riportare in auge questa ormai storica serie horror.

La ricostruzione dell'avventura thrilling di Isaac Clarke prende spunto dalla storia e dall'esperienza di gioco del titolo originario per evolverle in un contesto più ricco, con tante innovazioni apportate nel gameplay e una narrazione resa ancora più stratificata dalla presenza di numerosi elementi aggiuntivi.

L'intervento ad ampio spettro di EA Motive coinvolge anche l'esperienza free roaming e la rigiocabilità, con aree inedite che si connettono alle ambientazioni 'classiche' e una pletora di nuovi potenziamenti da sbloccare per le armi. Non meno importanti sono poi gli sforzi profusi dai designer canadesi per rendere ancora più immersiva e viscerale l'avventura horror con l'adozione di un sistema di illuminazione iperrealistico e la completa riscrittura dell'intelligenza artificiale dei nemici.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, il viaggio nell'inferno sci-fi dell'horror di EA prosegue sulle pagine di Everyeye.it con la nostra prova di Dead Space Remake tra paura e tensione alle stelle.