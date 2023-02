Dead Space Remake, PS5 vs Xbox Series X/S: analisi di Digital Foundry dopo l'ultima patch

In seguito all'arrivo dell'ultima patch di Dead Space Remake, EA Motive ha apportato alcuni aggiustamenti tecnici alla sua opera, permettendole in questo modo di raggiungere una qualità maggiore e performance più stabili, facendo venire meno alcune incertezze riscontrate al lancio del gioco sul mercato.

Per questo motivo, attraverso una nuova e corposa video-analisi, Digital Foundry ha messo a confronto le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X dell'ultima fatica di Electronic Arts, così da evidenziare la resa tecnica del gioco su entrambe le piattaforme di attuale generazione. Emerge dunque che, giocando in modalità Qualità, le due versioni raggiungano 1296p e 30fps piuttosto stabili anche con Ray Tracing attivo, mentre in modalità Prestazioni a 60fps la console Sony arriva a 936p, poco meno rispetto alla controparte Microsoft che tocca i 972p.

In termini di stabilità del framerate, Xbox Series X riesce a mantenere i 60fps con maggiore solidità rispetto a PS5, che segna invece cali un poco più prolungati e frequenti pur senza mai risultare particolarmente evidenti. Per quanto riguarda infine Xbox Series S, si viaggia sui 900p a 30fps, sostanzialmente precisi ed efficienti.

EA Motive ha rivelato che lo sviluppo di Dead Space Remake ha richiesto poco meno di due anni e mezzo, e c'è curiosità di scoprire come il team intenderà portare avanti la serie dopo il ritorno molto apprezzato da critica e pubblico.