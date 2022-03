Dead Space Remake quando esce? Jeff Grubb cita un 'rinvio interno'

Venerdì 11 marzo è previsto un livestream di Dead Space Remake, ma il giornalista e insider Jeff Grubb preferisce 'bucare i tempi' e condividere le indiscrezioni legate a un 'rinvio interno' che Electronic Arts avrebbe deciso per il lancio del rifacimento del kolossal horror.

Rifacendosi alle informazioni ottenute dalle sue fonti anonime, il giornalista di VentureBeat si dice certo del fatto che "le nuove tempistiche interne di Electronic Arts fissano l'uscita di Dead Space Remake per l'inizio del 2023. L'azienda, almeno inizialmente, contava di lanciare il remake nell'ottobre del 2022, ma non si è mai esposta pubblicamente con l'annuncio della finestra di uscita. Adesso però, EA preferisce guardare a inizio 2023 per assicurarsi di dare agli sviluppatori tutto il tempo necessario per consentirgli di stupire nuovamente i fan".

A voler dar retta a Grubb, quindi, se fino a poco tempo fa i vertici di Electronic Arts avrebbero preferito lanciare Dead Space Remake nella finestra commerciale più redditizia dell'anno per l'industria videoludica (da metà autunno all'inizio delle festività natalizie), il 'rinvio interno' deciso dall'editore dovrebbe offrire a EA Motive tutto il tempo necessario per completare i lavori sul progetto.

Il giornalista di VentureBeat cita a titolo d'esempio l'impegno profuso da Capcom per sviluppare il Remake di Resident Evil 2: a suo dire, il tempo supplementare concesso a EA Motive sarà ripagato in termini qualitativi e, di riflesso, in una maggiore attrattiva commerciale del titolo che sancirà il ritorno di Isaac Clarke su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere fino a domani, venerdì 11 marzo, per assistere al livestream di Dead Space Remake che inizierà alle ore 19:00 italiane.