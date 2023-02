Dead Space Remake ha richiesto poco meno di due anni e mezzo di sviluppo

Per festeggiare il successo di Dead Space, alcuni sviluppatori di EA Motive hanno partecipato ad una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit rispondendo ad alcune domande sullo sviluppo del progetto e non solo.

Il Senior Producer Philippe Ducharme ha rivelato che lo sviluppo del gioco è stato completato in poco meno di due anni e mezzo, il team si è riunito a settembre 2020 per iniziare a lavorare su Dead Space e poco dopo sono arrivati anche molti membri prima al lavoro su Star Wars Squadrons, il cui sviluppo è terminato proprio a settembre dello stesso anno.

I lavori su Dead Space sono iniziati dunque poco più di due anni fa, in questo lasso di tempo il team ha lavorato su vari aspetti legati al comparto tecnico e al gameplay, ad esempio inizialmente si pensava di aggiungere una opzione per far girare Isaac di 180 gradi ma in seguito questa idea è stata scartata, l'obiettivo di EA Motive è sempre stato quello di preservare il fascino e le atmosfere di Dead Space, rinnovando però alcuni aspetti della produzione, non più freschissimi dopo oltre 14 anni dal lancio.

Il papà di Dead Space ha ringraziato EA Motive per la cura posta in questa riedizione, che ha portato Dead Space ad essere scoperto e apprezzato da un nuovo tipo di pubblico.