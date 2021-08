Dead Space Remake: nuovo rumor sulla finestra di lancio, novità entro la fine del 2021?

Uno degli annunci più graditi giunti durante l'EA Play 2021 è indubbiamente stato quello dedicato a Dead Space Remake. EA Motive ha l'arduo compito di riportare in auge il franchise che ha fatto la storia del genere survival horror ed in tanti si chiedono quando il titolo vedrà effettivamente la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A fornire possibili informazioni sulla finestra di lancio di Dead Space Remake ci ha pensato il solito Jeff Grubb, che nelle settimane precedenti ha correttamente anticipato l'annuncio di Electronic Arts durante il suo evento estivo. Secondo le informazioni raccolte dall'insider e giornalista videoludico, il team di EA Motive ha intenzione di ultimare i lavori entro la fine del 2022. Questo sta a significare che dovremo attendere poco più di un anno prima di provare con mano il remake, per quanto sappiamo bene come i piani possano cambiare molto rapidamente nelle fasi di sviluppo.

Secondo Grubb, EA prevede in ogni caso di lanciare il gioco non prima dell'anno fiscale 2023. Quindi con buona probabilità non ci saranno riferimenti a Dead Space nei documenti ufficiali della compagnia, se non a partire dai primi mesi del prossimo anno. Grubb ha inoltre provato a contattare direttamente il publisher nel tentativo di strappare qualche informazione, e questo è ciò che ha ottenuto come risposta da un portavoce dell'azienda:

"Non abbiamo annunciato una data di lancio per il gioco, e non abbiamo commenti da fare su rumor e speculazioni attuali. Ma siamo felici che la gente sia entusiasta per il gioco!".

Grubb conclude il suo intervento aggiungendo che nuovo materiale su Dead Space Remake dovrebbe essere mostrato da EA entro la fine di quest'anno. L'insider è tuttavia incerto sulle modalità che il publisher deciderà di adottare: potrebbe arrivare semplicemente un nuovo trailer su YouTube, oppure potremmo assistere ad un intervento ai Game Awards 2021.

Nel suo ultimo report finanziario EA ha commentato lo stato dei lavori su Dead Space Remake che, ricordiamo, è prodotto dal direttore di Assassin's Creed Valhalla.