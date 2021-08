Dead Space Remake: scoperto un simbolico tributo alla serie sul sito ufficiale

L'annuncio del remake di Dead Space ha mandato in estasi numerosi fan della serie creata dalla defunta Visceral Games, che si prepara a ritornare sui sistemi next-gen con una reinterpretazione dell'iconico capostipite uscito nel 2008 ad opera di EA Motive.

L'attesa per il ritorno della serie su PC, PS5 e Xbox Series X/S sarà abbastanza lunga, dato che Dead Space Remake non ha al momento una finestra di lancio definita. Nonostante ciò i fan si sono subito sbizzarriti ad esaminare in ogni minimo dettaglio il sito ufficiale di Dead Space alla ricerca di un qualunque tipo di indizio sul nuovo progetto di Electronic Arts dedicato alla serie. Un curioso easter egg è emerso proprio osservando con attenzione la USG Ishimura alla deriva nello spazio, davanti al pianeta Aegis VII, che emana dei segnali rossi lampeggianti che seguono un pattern specifico.

Quello che può a prima vista sembrare un semplice SOS è in verità un vero e proprio messaggio in codice Morse che, una volta interpretato, fa emergere un piccolo, grande riferimento a tutta la serie: il messaggio inviato dalla Ishimura significa infatti "Make Us Whole", una frase molto ricorrente e significativa nella saga di Dead Space che in lingua italiana è stata tradotta nei vari giochi come "Rendici Uno". La presenza di un simile easter egg potrebbe essere una conferma del fatto che il nuovo titolo resterà fedele alla trilogia originale, sebbene sia già stato rivelato dagli autori che Dead Space Remake avrò aggiunte alla storia.

