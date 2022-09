Dead Space Remake e Scorn: grandi novità in arrivo? Ne parla Tom Henderson

Dopo aver preannunciato lo spettacolare gameplay di God of War Ragnarok dallo State of Play, l'insider Tom Henderson torna alla carica e suggerisce l'arrivo di importanti novità su due attese avventure splatter horror, ossia Scorn e il Remake di Dead Space.

La sempre più conosciuta 'gola profonda' dell'industria dell'intrattenimento digitale fornisce queste succose anticipazioni affacciandosi nuovamente su Twitter: dalla sua postazione social preferita, Henderson spiega che "c'è un importante evento mediatico su Dead Space Remake alla fine di settembre, quindi presto dovremmo ricevere maggiori informazioni e ammirare del gameplay inedito".

A detta dell'insider, quindi, il team di EA Motive sarebbe ormai in procinto di organizzare un evento (presumibilmente in streaming come i precedenti) per mostrare delle nuove scene di gameplay di Dead Space Remake e spiegare come stanno procedendo i lavori su questo atteso rifacimento dell'odissea spaziale di Isaac Clarke.

Quanto a Scorn, l'horror biomeccanico in un mondo disturbante attualmente in sviluppo presso le fucine di Ebb Software, Henderson preferisce non entrare nel merito delle sorprese previste ma si limita a spiegare che "c'è un embargo su Scorn che scadrà il 21 settembre". Nella giornata di giovedì 21 settembre, quindi, potrebbero esserci degli importanti aggiornamenti da parte della stampa di settore, come video gameplay o approfondimenti sui contenuti dell'intrigante horror destinato ad approdare su PC, Xbox Series X/S e Game Pass il 21 ottobre.