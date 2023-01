Dead Space Remake ha settato un nuovo standard nell'industria, secondo i fan

Dopo i riscontri positivi che Dead Space Remake ha ricevuto da parte della stampa internazionale, la community di appassionati si è riunita per discutere sui valori produttivi dell'horror sviluppato dal team di EA Motive.

La discussione ha preso luogo all'interno del noto forum Resetera, dove l'utente SzymboraWisławska ha tessuto le lodi del remake in questione:

"Come gioco a sé stante, il remake di Dead Space è incredibile. Come remake è perfetto. Per me questo è ora lo standard da tenere in considerazione per i moderni remake AAA. Questo gioco ha un valore di produzione pazzesco, non taglia assolutamente nulla e aggiunge molti più contenuti e contesto all'originale... Questo è il miglior remake dai tempi di RE1 e non lo dico a cuor leggero. Posso solo sperare che il prossimo remake di RE4 sia di qualità simile a questo titolo".



Le sensazioni dell'autore del post sono state condivise anche da altri utenti, dimostrando il grande apprezzamento del pubblico verso questa produzione. Visti i risultati ottenuti dal gioco, è ormai lecito chiedersi se effettivamente Dead Space 2 Remake sia possibile. Una ipotesi che sembra essere confermata da un misterioso easter egg legato al finale segreto del gioco.

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra recensione di Dead Space Remake, in cui analizziamo gli aspetti più importanti di questa produzione.