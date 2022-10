Dead Space Remake su Steam: EA Origin non sarà necessario per giocare

Oltre ad essere stati resi noti i requisiti minimi e consigliati per Dead Space Remake su PC negli scorsi giorni, arrivano nuovi dettagli per questa specifica versione dell'atteso survival horror sviluppato da EA Motive, che segna il ritorno del franchise dopo quasi un decennio di assenza.

Un portavoce di Electronic Arts ha infatti confermato che "Dead Space Remake sarà nativo su Steam", e che dunque non sarà necessario avere un account EA Origin per giocare. Da quando EA ha ricominciato a mettere le proprie produzioni sulla piattaforma digitale di Valve nel 2019, la larga maggioranza dei titoli richiedevano comunque il lancio del client Origin per essere effettivamente avviati. Ci sono state delle eccezioni, come nel caso di F1 2021, tuttavia il colosso americano ha proseguito regolarmente con la sua prassi.

Il remake di Dead Space sarà quindi un altro caso isolato che, comunque, non sembra lasciar intendere un possibile cambio di strategia da parte di EA. Ad esempio, Star Wars Jedi Survivor richiederà comunque Origin, come riportato nella pagina Steam del gioco, quindi è molto più probabile a questo punto che la compagnia valuterà caso per caso nel prossimo futuro.

Godetevi intanto il gameplay trailer di Dead Space Remake, che ci offre un assaggio di come saranno le meccaniche di gioco e le atmosfere di questo grande ritorno.