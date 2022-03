Dead Space Remake striscia fuori dall'ombra: annunciato un nuovo livestream

I ragazzi di EA Motive sono nuovamente pronti a parlarci del remake di Dead Space, che promette di traghettare il primo incubo di Isaac Clarke sulle console di nuova generazione senza tradire il materiale originale che ha tanto terrorizzato i videogiocatori alla fine degli anni '10.

Sono passati più di sei mesi da quando EA Motive ci ha mostrato i primi stralci di gameplay del remake di Dead Space, i quali, pur essendo estrapolati da una build nelle prime fasi di pre-produzione, ci hanno rassicurato sulla bontà delle intenzioni del team di sviluppo. Oggi siamo felici di farvi sapere che tra pochi giorni avremo modo di scoprire nuove informazioni, dato che Dead Space Remake sarà protagonista di un nuovo livestream alle 19:00 di venerdì 11 marzo.

Cosa possiamo aspettarci dall'evento? EA Motive non lo ha rivelato in maniera chiara, ma ha lasciato un interessante indizio nel tweet dell'annuncio della trasmissione: "Avete ~sentito~ di cosa tratterà il nostro prossimo Developer Livestream?", scrivono su Twitter. L'enfasi sulla parola "sentito" sembra preannunciare un focus sulla componente sonora, che in una produzione horror come questa riveste un ruolo cruciale.

L'ipotesi ci sembra più che plausibile, anche perché nell'appuntamento dello scorso mese di agosto EA Motive si è concentrata su altri aspetti del rifacimento, come il nuovo sistema d'illuminazione e la meccanica di smembramento rivisitata. Il teaser dell'evento, visibile in apertura di notizia, non svela altri indizi di rilievo, dal momento che mostra una scena già presente nel teaser dell'annuncio di Dead Space Remake per PC, PS5 e Xbox Series X|S.