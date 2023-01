Dead Space Remake, svelati i Trofei: paura e tensione per arrivare al Platino

Dead Space Remake non farà paura solo gli sviluppatori ma anche ai 'completisti' su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, a giudicare dall'elenco dei Trofei (e quindi degli Obiettivi Sbloccabili) appena pubblicato online.

Considerando l'argomento trattato, è impossibile scorrere la lista dei Trofei e non cadere in qualche anticipazione sull'avventura da vivere nei panni di Isaac Clarke, di conseguenza avvertiamo i lettori del pericolo spoiler.

Fatta questa precisazione, possiamo perciò sfogliare l'elenco dei Trofei e intuire le difficoltà che i 'cacciatori di obiettivi' dovranno affrontare per raggiungere l'agognato Trofeo di Platino su PlayStation 5 o i 1.000 punti Gamerscore su piattaforme Xbox dell'attuale generazione.

Per sbloccare il Platino in Dead Space Remake bisognerà effettuare non meno di tre 'run', in funzione della necessità di completare il gioco al livello di difficoltà più elevato, arrivare ai titoli di coda in modalità New Game+, finire l'avventura utilizzando il solo Plasma Cutter e riuscire a scoprire e aggiornare tutte le armi.

Tra gli obiettivi 'intermedi' richiesti per il Trofeo di Platino ci saranno poi l'acquisizione di tutti gli oggetti collezionabili, il potenziamento completo di ogni equipaggiamento e l'esplorazione di tutte le aree della terrorizzante USG Ishimura di Dead Space Remake, oltre alle immancabili attività incentrate sull'abbattimento di un numero prestabilito di Necromorfi utilizzando la medesima arma. Trovate la lista completa dei Trofei di DSR nel link in calce alla notizia.