Dead Space Remake: da quanto tempo è in sviluppo? Profilo Linkedin fornisce indizi

Electronic Arts ha accontentato quei giocatori che attendevano ormai da tempo il ritorno della serie di Dead Space annunciando l'ambizioso remake del primo capitolo della serie survival horror.

Nuove sequenze di gioco di Dead Space Remake non saranno pubblicate prima del 2022 ed Electronic Arts non ha fornito ulteriori aggiornamenti sul progetto sin dal suo reveal. Tuttavia, gli utenti a caccia di informazioni sono riusciti a raccogliere indizi circa le tempistiche di sviluppo del titolo in mano a EA Motive.

Stando ai dettagli riportati sul profilo Linkedin del Senior VX Artist Maximilien Faubert, Dead Space Remake è in via di sviluppo dal luglio del 2020. Philippe Ducharmer (Senior Producer), Xavier Perreault (Senior Environment Artist), Pierre-Vincent Belisle (Gameplay Tech Lead) menzionano inoltre di essere stati impegnati sul rifacimento dell'horror game da ottobre ad agosto 2020. Parrebbe insomma che il progetto sia passato alla fase di produzione attiva da circa un anno e mezzo, e che la finestra di lancio difficilmente verrà fissata al 2022. Sarà bene, in ogni caso, attenersi ai prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Electronic Arts.

Nell'attesa che EA Motive torni a mostrare il suo attesissimo remake, vi proponiamo un video confronto di Dead Space che evidenzie le migliorie tecniche apportate al survival horror in arrivo su PC e console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S.