Dead Space Remake: saranno tagliati gli elementi che non funzionano; audio 3D confermato

A seguito del reveal ufficiale avvenuto al termine dell'EA Play 2021, Electronic Arts ha fornito una serie interessanti di informazioni riguardo all'ambizioso progetto di Dead Space Remake.

Tante sono le aggiunte che saranno introdotte da EA Motive, ma non mancheranno nemmeno alcuni tagli nei confronti dell'esperienza originale che abbiamo vissuto nel 2008. Pur nel rispetto dell'opera originale, l'art director Mike Yazijian ha confermato che alcuni elementi non meglio specificati saranno rimossi da Dead Space Remake. Questo perché, secondo il giudizio degli autori del rifacimento, non tutto funzionava all'interno del survival horror di Visceral Games. Sfortunatamente l'argomento non è stato ulteriormente approfondito, e dovremo attendere ulteriori interventi da parte di EA Motive.

Il team interno di Electronic Arts ha poi confermato che Dead Space Remake supporterà l'audio 3D affinché l'esperienza orrorifica venga amplificata anche dal punto di vista sonoro: "Stiamo lavorando per migliorare l'esperienza e fornire un audio credibile che si concentri sul posizionamento degli oggetti e sulla propagazione dei suoni 3D".

Dead Space Remake è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, al momento Electronic Arts non ha ancora annunciato alcuna finestra di lancio per il rifacimento dello storico survival horror. Nell'attesa, vi invitiamo a ripercorrere la storia di Dead Space.