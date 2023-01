Dead Space Remake e The Callisto Protocol: chi ha la grafica migliore?

Gli ultimi mesi sono stati degni d'attenzione per gli amanti dei survival horror. Dead Space Remake ha da poco fatto il suo esordio sul mercato, mentre lo scorso dicembre è stato il turno di The Callisto Protocol, opera tra l'altro molto vicina in termini di stile e meccaniche alla serie EA.

Date le forti similitudini tra le due produzioni, il noto canale Youtube ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Dead Space Remake e The Callisto Protocol per mostrare quale dei due horror sci-fi offre al miglior grafica. Pur senza decretare un vero e proprio vincitore, ElAnalistaDeBits mette in evidenza quali sono gli aspetti vincenti dell'una e dell'altra produzione. Se ad esempio l'opera firmata Electronic Arts primeggia in termini di interattività ambientale e fisica, il gioco sviluppato da Striking Distance Studios appare più convincente in termini di effetti di luci ed ombre, oltre ad offrire volti più espressivi.

The Callisto Protocol mostra anche una cura ben più marcata nei riflessi rispetto a Dead Space Remake, e come colpo d'occhio in generale riesce a dimostrarsi più impressionante se paragonato al "rivale", che in ogni caso fa comunque bella figura sulle piattaforme di attuale generazione.

Per maggiori approfondimenti sul ritorno della serie EA, la nostra recensione di Dead Space Remake saprà soddisfare tutte le vostre curiosità. Nel frattempo The Callisto Protocol ha venduto meno del previsto, sebbene ciò non impedirà al publisher Krafton di investire con convinzione su nuove IP nel prossimo futuro.