Dead Space Remake, il trailer di lancio trapela online prima del tempo!

I ragazzi di Electronic Arts ed EA Motive Studio intendevano tenerci sulle spine fino a domani, ma nemmeno loro sono riusciti ad impedire la più tipica delle fughe di contenuti: con un bel po' di ore d'anticipo, il trailer di lancio del remake di Dead Space è già finito online.

Il trailer di lancio di Dead Space Remake avrebbe dovuto vedere la luce del web alle ore 16:58 (non un minuto prima, non uno dopo) di domani giovedì 12 gennaio. A causa di un evidente errore di distrazione, il filmato è tuttavia già stato caricato e reso pubblico su Steam ed ora può essere visto in giro per la rete, come ad esempio sulle pagine del subreddit GamingLeaksAndRumours, in alta risoluzione. Guardarlo subito o attendere la giornata di domani, la scelta sta completamente a voi, tenete tuttavia presente che, essendo stato pubblicato per errore, potrebbe essere rimosso da un momento all'altro. Per fortuna, alla pubblicazione ufficiale manca davvero poco.

Mentre decidete il da farsi, vi anticipiamo che il trailer di lancio del remake di Dead Space dura 1 minuto e 43 secondi, mette ine evidenza il restyling grafico dei personaggi principali (Isaac Clarke incluso, che per l'occasione parla anche) e cattura magnificamente le atmosfere lugubri e malate della USG Ishimura, popolata dagli orribili e minacciosi Necromorfi.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake verrà lanciato il 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Nell'attesa - del trailer e del gioco - fate un ripasso di tutte le edizioni nel Remake e delle differenze con il Dead Space originale.