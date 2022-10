Dead Space Remake, trapela l'orrore: l'intero capitolo 3 finisce in rete

Dopo essersi mostrato alla stampa in una ricca anteprima, il remake di Dead Space torna a popolare gli incubi del grande pubblico, in seguito alla diffusione in rete di materiale riservato.

A breve distanza dalla pubblicazione non autorizzata di diverse sessioni di gameplay di Dead Space, l'epopea horror è infatti protagonista di un nuovo leak. Originatosi ancora una volta su YouTube, quest'ultimo vede al centro della scena l'intero Capitolo 3 del gioco, mostrato in un ricco walkthrough privo di commento. Il filmato apre dunque una finestra inedita sullo sviluppo dell'attesa produzione, alla quale si sta dedicando con grande passione il team di EA Motive.

Il video gameplay di Dead Space - che potete raggiungere tramite il link in calce - rende evidenti le migliorie e le variazioni rispetto all'opera originale apportate dalla software house. Accanto alla titanica opera di ricostruzione dell'oscura e claustrofobica ambientazione, Electronic Arts ha infatti riformulato diverse dinamiche di gameplay, arricchendo al contempo l'immaginario di gioco grazie alla notevole cura riservata al comparto audio del nuovo Dead Space.



Per maggiori dettagli sul ritorno di Isaac Clarke nello spazio profondo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ora disponibile la ricca prova di Dead Space Remake firmata dal nostro Alessandro Bruni.