Dead Space Remake: trapelano in rete 40 minuti di video gameplay

I curatori del canale YouTube di Gameplay Place hanno condiviso una demo estesa di Dead Space Remake, con quaranta minuti di scene di gameplay tratte dallo splatter horror di EA Motive in uscita a gennaio su PC e console dell'attuale generazione.

Nei nuovi trailer trapelati online (qualora fossero ancora disponibili, li trovate nel link in calce alla notizia) è possibile ammirare delle sessioni di combattimento alternate a fasi di esplorazione ambientate tra gli angusti corridoi della USG Ishimura.

Come mostrato da questo filmato e dagli stessi ragazzi di EA Motive con il video gameplay esteso di Dead Space Remake, la versione attualizzata del kolossal a tinte oscure ideato da Glen Schofield vanterà tante migliorie, aggiunte e sorprese per i fan vecchi e nuovi della serie.

Oltre alla riformulazione del sistema di illuminazione e del comparto grafico nel suo insieme, il titolo proporrà dei potenziamenti inediti per le armi, nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata, nuove aree segrete da scoprire, delle ambientazioni interconnesse, una storia espansa e tanto altro, come il doppiaggio per il protagonista, la riscrittura delle animazioni nelle fasi a gravità zero e la presenza di numerosi oggetti collezionabili da recuperare.

L'incubo sci-fi di Isaac Clarke ripartirà il 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Dead Space, paura e tensione nel Remake.