Dead Space Remake, la Fine dell'Umanità è vicina: ecco data e ora del Launch Trailer

Dopo aver celebrato sui social l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Dead Space Remake, i ragazzi di EA Montreal ingannano l'attesa per la commercializzazione dell'horror sci-fi fissando la data e l'ora di pubblicazione del Trailer di Lancio.

Il filmato, dal titolo "Humanity Ends Here", ci immergerà nelle atmosfere a tinte splatter di Dead Space per "prepararci a svelare un mistero emozionante nelle profondità più oscure dello spazio". Con i tanti video gameplay già mostratici in questi mesi dalla software house canadese di Electronic Arts, presumibilmente il Launch Trailer di Dead Space Remake somiglierà al recente Cinematic Trailer di Forspoken, con scene in computer grafica che racconteranno l'orrore vissuto da Isaac Clarke.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alla diffusione di questo filmato da parte dei canali social di EA, prevista per giovedì 12 gennaio a partire dalle ore 16:58 italiane. L'uscita della riedizione current-gen del kolossal splatter horror creato da Glen Schofield è prevista per il 27 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa del Launch Trailer, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per esplorare idealmente i corridoi a tinte oscure della USG Ishimura leggendo il nostro speciale su Dead Space Remake tra paura e tensione alle stelle.