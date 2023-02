Dead Space Remake ha venduto meno di The Callisto Protocol al lancio in UK

Dead Space Remake e The Callisto Protocol vengono spesso accostati da critica e pubblico. Del resto l'opera di Striking Distance Studios è diretta da Glen Schofield, creatore dell'originale Dead Space di Electronic Arts, e tra i due giochi ci sono diverse similitudini in termini di genere, atmosfere, setting e gameplay.

Mentre il rifacimento di Dead Space è stato accolto con entusiasmo, The Callisto Protocol ha suscitato reazioni più contrastanti a causa in particolare delle sue problematiche tecniche riscontrate quasi su ogni piattaforma al day one. Eppure, almeno nel Regno Unito, il titolo prodotto da Krafton ha avuto un lancio di maggior impatto rispetto a quello EA.

Come rivelato da Christopher Dring di Games Industry (che ha già confermato che le vendite di PS5 sono triplicate in Europa a gennaio 2023), Dead Space Remake si è piazzato al sesto posto dei giochi più venduti in UK nel mese di gennaio 2023, calcolando le vendite sia fisiche che digitali. Il survival horror si ritrova dunque dietro a produzioni di continuo richiamo quali FIFA 23, GTA V, Red Dead Redemption II, COD Modern Warfare II e God of War Ragnarok, e dal confronto con l'altro gioco horror pubblicato lo scorso dicembre emerge che, nelle prime due settimane di commercializzazione, The Callisto Protocol ha venduto più di Dead Space Remake. Non solo: ci è riuscito calcolando le sole copie fisiche dato che Krafton è tra le aziende che non diffondono dati sulle vendite digitali dei propri giochi. Dring non specifica in ogni caso numeri più dettagliati in merito alle performance commerciali di entrambe le produzioni.

Va comunque tenuto in considerazione che The Callisto Protocol è stato distribuito nel periodo natalizio, storicamente uno dei più forti dell'anno a livello commerciale, ed anche su PS4 e Xbox One, al contrario del gioco EA pubblicato unicamente su piattaforme di nuova generazione. Nonostante ciò, The Callisto Protocol è stato considerato un flop commerciale da Krafton, che ha investito sul progetto più di 160 milioni di dollari.