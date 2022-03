Dead Space Remake: un video di walkthrough mostra le atmosfere del kolossal horror

Nel corso dell'attesa livestream dedicata a Dead Space Remake, gli sviluppatori di EA Motive hanno offerto ai fan la possibilità di dare un primo sguardo al kolossal horror, con un focus particolare sul comparto audio. Un video di walkthrough ha completato il quadro mostrando lo stato effettivo del gioco.

La lunga live ha fatto da palcoscenico al ritorno del celebre protagonista Isaac Clarke, permettendo al team di sviluppo di mostrare i progressi fatti sul versante dell'audio. Sebbene l'obbiettivo di EA Motive fosse quello di rimanere fedeli alle iconiche atmosfere e ai suoni che hanno caratterizzato il gioco originale, il lavoro svolto sul comparto sonoro di Dead Space Remake consentirà al titolo di offrire un'esperienza ancora più disturbante.

Il Sistema A.L.I.V.E. ideato dagli sviluppatori modificherà infatti gli effetti audio in base a fattori dinamici come il respiro e il battito cardiaco di Isaac, utilizzando un approccio simile a quello dell'illuminazione Ray Tracing: materiali e superfici potranno infatti rimbalzare i suoni in maniera realista a seconda della situazione di gioco. Il team ha poi messo in evidenza l'audio degli armamenti ed in particolare le variazioni degli effetti in base all'ambiente e alla tipologia di nemici.

Per offrire un quadro completo sullo stato dei lavori, la live si è conclusa con un vero e proprio filmato di walkthrough che mette in mostra le potenzialità del sistema audio e il conseguente miglioramento delle atmosfere. EA Motive ha infine promesso un nuovo appuntamento con Dead Space Remake: il prossimo maggio verrà svelato il rinnovato comparto artistico del gioco.