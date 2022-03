Dead Space Remake vs originale: atmosfere horror nel video confronto

Dai cantieri videoludici di EA Motive, Dead Space Remake si è mostrato in azione in un nuovo video gameplay, che ha riportato l'ambizioso rifacimento sotto i riflettori.

I Necromorfi sono dunque tornati a incutere timore nel corso di uno speciale appuntamento dedicato in particolare al comparto audio del remake. Le sequenze di gioco mostrate nel corso della live di Electronic Arts hanno però consentito di farsi un'idea più chiara in merito a cosa attendersi dalla produzione. Per rendere ancora più evidente l'evoluzione grafica e stilistica messa in piedi dai ragazzi di EA Motive, non si sono dunque fatti attendere i primi video confronti tra Dead Space Remake e il Dead Space originale.



Un appassionato, in particolare, ha confezionato il filmato che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video pone l'accento sull'utilizzo delle armi e sugli aspetti esplorativi dei due titoli. Il passaggio generazionale proposto da Dead Space Remake è qui evidente sotto ogni aspetto, dal livello di dettaglio alla gestione del sistema di illuminazione, alla mole poligonale o alle animazioni. Cosa ve ne pare del lavoro svolto per ora da EA Motive?

Ricordiamo che gli appassionati di atmosfere horror sci-fi dovranno attendere ancora qualche tempo prima di poter tornare ad avventurarsi nello spazio profondo. Dead Space Remake arriverà agli inizi del 2023 su PC e Xbox Series X|S e PlayStation 5, per un ritorno in chiave next-gen dell'IP.