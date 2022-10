Dead Space Remake vs l'originale: nuova luce all'orrore nel video confronto

Con la recente pubblicazione del nuovo gameplay trailer di Dead Space Remake, il rifacimento dell'iconico titolo horror è tornato finalmente a mostrarsi in azione.

Per l'occasione, gli sviluppatori di EA Motive hanno sfoderato sequenze di gioco cariche di atmosfera, che il buon Analista de Bits ha rapidamente provveduto ad analizzare in ogni dettaglio. Con il video confronto che trovate in apertura, il content creator ha dissezionato il trailer di Dead Space Remake, osservando l'evoluzione di ogni singola scena rispetto a quanto proposto dal Dead Space originale.

Tra i cambiamenti più significativi introdotti nel rifacimento, spicca in particolare il ricercato sistema di illuminazione utilizzato dagli autori di EA Motive. Carico di atmosfera, quest'ultimo rende l'immaginario di Dead Space ancora più cupo e inquietante. Impressionante anche il livello di dettaglio che caratterizza ogni scenario del Remake, dall'equipaggiamento di Isaac alle aree più nascoste dell'USG Ushimura. A far brillare la produzione, è anche il nuovo design delle creature che popolano la fregata spaziale, colpita da un devastante incidente.



Al momento, il lavoro svolto da EA Motive su Dead Space riporta alla mente il remake di Demon's Souls firmato da Bluepoint Games. Per scoprire se l'horror riuscirà ad eguagliare o superare il rifacimento del titolo FromSoftware, non resta altro da fare che attendere il prossimo febbraio!