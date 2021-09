Dead Space, Remake vs originale: il video confronto premia EA Motive, ecco tutte le novità

Con la recente presentazione del gameplay del remake di Dead Space, gli amanti dell'horror hanno potuto dare un primo sguardo più approfondito agli incubi plasmati dagli sviluppatori di EA Motive.

Con sulle spalle il peso di un'opera iconica, questi ultimi sembrano essere pronti a dar vita ad un rifacimento decisamente ambizioso. A dimostrarlo, contribuisce un interessante video confronto, che mette l'uno accanto all'altro l'originale Dead Space e il nuovo Remake di EA Motive. Disponibile direttamente in calce a questa news, il filmato pone l'accento sul livello di dettaglio reso possibile dagli hardware di nuova generazione. Tra effetti di luce, armamenti ed equipaggiamenti molto rifiniti e mostri ancora più inquietanti, Dead Space Remake sembra - almeno per il momento - in grado di reggere il peso del nome che porta.



La presentazione organizzata da EA Motive, tuttavia, consente di fare valutazioni più ampie rispetto al solo comparto grafico e tecnico. Per presentare tutte le novità sul rifacimento di Dead Space, la Redazione ha dunque confezionato una ricca video anteprima dedicata. Disponibile in apertura a questa news, e sul Canale YouTube di Everyeye, il filmato propone interessanti riflessioni sul gameplay e lo stile di gioco che il nuovo Dead Space proporrà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X: buona visione!