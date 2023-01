Dead Space, il remake è 'woke'? Le folli accuse al gioco di EA Motive

Isaac Clarke ha sulle spalle decenni di lotte ai Necromorfi, ma forse nemmeno il povero protagonista di Dead Space saprebbe bene cosa replicare a chi accusa il remake di EA Motive di essere "woke".

Facciamo un breve passo indietro per capire di cosa si sta parlando. Il termine woke inizia a diffondersi negli USA già nel Novecento, in particolare nella comunità afroamericana. In questa fase, l'espressione rappresentava un invito a "stare all'erta" di fronte alla diffusa discriminazione e violenza che colpiva la popolazione nera negli Stati Uniti.

La parola è poi tornata in voga tra anni Ottanta e Novanta, per indicare - soprattutto tra i giovani - chi si impegnava attivamente in iniziative di riduzione delle diseguaglianze. Da ultimo, woke è tornato a sentirsi spesso nel corso delle manifestazioni legate al movimento Black Lives Matter, scatenatosi in seguito alla tragica morte di George Floyd e all'inaugurazione di una fase di intense proteste nei confronti delle violenze razziste perpetrate da rappresentanti delle forze dell'ordine USA.

Con un salto acrobatico, l'espressione è stata poi assorbita dall'estrema destra statunitense, che oggi la utilizza per indicare - con connotazione dispregiativa - iniziative finalizzate all'integrazione e alla riduzione delle disuguaglianze nella società americana, giudicate espressione di cancel culture o eccessivo political correct. Cosa c'entra tutto questo con Dead Space Remake? A quanto pare, alcuni cambiamenti introdotti da EA Motive nell'opera hanno spinto alcuni simpatizzanti della destra USA più estremista a descrivere il gioco proprio come "woke".

Tra le variazioni "sotto accusa", troviamo ad esempio i riferimenti alla fidanzata di Kendra Daniels inseriti nella fase introduttiva, la sostituzione di Johnson con un personaggio femminile e afroamericano e l'inserimento nello staff della USG IShimura di personalità parte della comunità nera o di origine asiatica. Tali critiche - numericamente ridotte, ma chiassose - hanno trovato spazio soprattutto su forum online e su Steam, con la pubblicazione di recensioni negative che criticavano proprio questo aspetto dell'ottimo Dead Space Remake.