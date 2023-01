Dead Space, scoperto il finale segreto del remake: cosa succede e come sbloccarlo

Come già annunciato dal team di sviluppo in fase pre-lancio, gli autori di EA Motive hanno inserito un nuovo finale segreto in Dead Space Remake. Ora che l'horror è disponibile, la community non ha tardato a scoprirlo!

Ovviamente, se non desiderate alcun tipo di anticipazione in merito, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura, perché conterrà spoiler relativi al rifacimento di Dead Space.

Come sbloccare il finale segreto

Per avere la possibilità di sbloccare l'epilogo segreto, i giocatori devono prima terminare Dead Space. Questo finale alternativo, infatti, è accessibile esclusivamente in modalità New Game Plus. Una volta raggiunti i titoli di coda del remake, bisognerà dunque vestire ancora una volta i panni di Isaac Clarke, con l'obiettivo di trovare e raccogliere ogni singolo Frammento del Marchio presente sulla USG Ishimura.



Una volta completata tale operazione, sarà necessario procedere nell'avventura, sino a raggiungere l'area del Nido del Capitano. Qui, sarà possibile depositare tutti i frammenti all'interno di una sorta di tempio. Completata tale operazione, sarà sufficiente completare Dead Space Remake, per assistere al finale segreto.



Cosa succede nel finale segreto



Una volta completate le operazioni descritte e ultimata la storia, il gioco proporrà un finale completamente inedito, assente dall'originale Dead Space. In questa versione, Isaac impazzisce dopo essere stato esposto ai frammenti del Marchio. In seguito alla fuga disperata da Aegis VII, l'uomo ha un'allucinazione, durante la quale dialoga con Nicole. In quest'ultima, afferma di essere diretto sulla Terra e di avere in mente un piano, che molto probabilmente "le piacerà".

Decisamente non si tratta di una buona notizia per il genere umano!



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un video dedicato al finale segreto di Dead Space. Nella prima sezione, il filmato mostra dove trovare tutti i frammenti del Marchio. Nella seconda, viene invece presentata la cut-scene relativa all'epilogo alternativo.